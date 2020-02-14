Головна Новини
14 лютого • оновлено в 18:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Зарізав у готелі: в Маріуполі військового відправили до в'язниці за вбивство товариша по службі

1.1т
Читати матеріал російською

Іллічівський районний суд міста Маріуполя визнав винним і засудив до 9 років позбавлення волі військовослужбовця, якого звинувачували у вбивстві товариша по службі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. Відповідне рішення було винесено в п'ятницю, 14 лютого.

Публічне звинувачення у справі підтримувала військова прокуратура Маріупольського гарнізону. За версією слідства, вказаний військовослужбовець у листопаді 2018 у приміщенні готелю, де перебував у звільненні, в стані алкогольного сп'яніння під час сварки завдав своєму знайомому військовослужбовцю не менше семи ударів ножем, від яких останній помер.

Новини
Із порізаною шиєю дістався до кафе: у Києві за дивних обставин помер ветеран АТО

У Маріуполі військового посадили за вбивство товариша по службі

У Маріуполі військового посадили за вбивство товариша по службі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині ветеран АТО вбив свого друга і товариша по службі через сварку в авто.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Маріуполь
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Побратимы - оне такие)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не может быть.Его убул сепар-снайпер.Подло.Из за угла.Ну или так же подло подорвал на мине.Украинские зольдатен-облико морале.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги