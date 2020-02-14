Зарізав у готелі: в Маріуполі військового відправили до в'язниці за вбивство товариша по службі

Іллічівський районний суд міста Маріуполя визнав винним і засудив до 9 років позбавлення волі військовослужбовця, якого звинувачували у вбивстві товариша по службі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. Відповідне рішення було винесено в п'ятницю, 14 лютого.

Публічне звинувачення у справі підтримувала військова прокуратура Маріупольського гарнізону. За версією слідства, вказаний військовослужбовець у листопаді 2018 у приміщенні готелю, де перебував у звільненні, в стані алкогольного сп'яніння під час сварки завдав своєму знайомому військовослужбовцю не менше семи ударів ножем, від яких останній помер.

У Маріуполі військового посадили за вбивство товариша по службі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині ветеран АТО вбив свого друга і товариша по службі через сварку в авто.

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