У Львові вибухнув газ у новобудові: є постраждалий. Фото НП

У суботу, 21 грудня, у будинку ЖК "Семицвіт" на вулиці Шевченка, 60, у Львові трапився вибух газу, в результаті чого одну особу було госпіталізовано.

Про це з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Львівській області повідомляє Zaxid.net (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що вибух трапився під час проведення ремонтних робіт. У самій квартирі на 12-му поверсі загоряння не виникло.

У Львові у новобудові вибухнув газ zaxid.net

"Трапився вибух газоповітряної суміші. Силою вибуху у квартирі вилетіли вікна на вхідні двері", – розповіли рятувальники.

Робітник, який на той час перебував у квартирі, коли приїхала "швидка", відмовився від госпіталізації. Однак власники квартири згодом самі привезли його в лікарню. Там чоловіку поставили діагноз – термічні опіки 2 та 3 ступеню обличчя, шиї, верхніх і нижніх кінцівок

У Львові в новобудові вибухнув газ zaxid.net

Заступник міського голови Львова Сергій Бабак повідомив, що будинок, де трапився вибух, не перебуває на балансі комунальних підприємств.

"За попередньою інформацією, на останньому поверсі будинку робітник проводив ремонтні роботи із встановлення газового обладнання. Саме під час робіт трапився вибух газу. Зараз на місці події працюють пожежники, ДСНС, представники районної адміністрації. Попередня причина вибуху – порушення правил безпеки під час монтажу газового обладнання", – розповів він.

У Львові в новобудові вибухнув газ zaxid.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у місті Привілля Луганської області пролунав потужний вибух у п'ятиповерховому будинку. Причиною стала необережність із газом.

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