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27 вересня • оновлено в 19:06
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У Львові під час бійки забили військового: лікарів звинуватили в смертельній недбалості

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У зв'язку зі смертю 20-річного курсанта Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Юрія П'янила поліція, крім підозрюваного в побитті хлопця, взялася також за лікарів, які допустили трагедію.

Про це пише Zaxid.net. Йдеться про медиків Червоноградської лікарні, де військовий провів декілька тижнів після бійки в нічному клубі, яка стала фатальною.

Так, у поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями (ч. 1 ст. 140 КК).

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У Львові під час бійки забили військового: звинуватили лікарів

У Львові під час бійки забили військового: звинуватили лікарів

Голос Сокальщини

На думку вдови П'янила Христини, медики діяли неоперативно, рятуючи життя її чоловіка, оскільки після НП він шість годин пролежав на каталці в коридорі, чекаючи медичної допомоги. Крім того, лікарі нібито не викликали поліцію.

Десь о 10-й ранку курсант прийшов до тями і пішов весь закривавлений додому. Повернутися його змусила дружина через сильний головний біль.

Далі хлопцю ставили різні діагнози від струсу мозку до черепно-мозкової травми та набряку мозку. Водночас йому назначили крапельниці, однак вони не дали результату.

Тільки через день медики сказали, що потрібно терміново робити операцію. Але лікарів із військового госпіталю на викликали, хоча дружина П'янила повідомляла, що він курсант.

Також вдова назвала ім'я підозрюваного, який побив її чоловіка в нічному клубі. Це Богдан Лешко, особу якого встановили після перегляду відео з камер спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій П'янило помер через місяць боротьби за життя, 22 вересня, у Львівському військовому госпіталі. У ніч із 11 на 12 серпня його жорстоко побили в нічному клубі "Вілма".

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И вообще, чему учат в военных училищах? Позор!
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Судя по видео, парню в чёрном(Юрию Лешко), надо было подождать пока его не начнут "метелить", а уж по-то-м... . По существу: обычная разборка в ночном клубе - причины не установлены(кто прав-не прав). "Пусть лучше меня судят 12, чем понесут 6". (прошу прощения, у близких, но так-уж получилось, sorry...).
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Медицина на дупомове убивает.
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