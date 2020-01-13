У Львові дівчина з порізаними венами випала з вікна: подробиці та відео

У Львові з вікна четвертого поверху багатоповерхівки випала 21-річна дівчина – мешканка Перемишлянського району. Під час огляду виявилося, що у неї порізані вени на руці.

Нещасний випадок трапився приблизно о 20:00 11 січня (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця). Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на слова співробітників поліції Львівщини.

На щастя, після падіння дівчина залишилася жива. Її з травмами госпіталізували до лікарні.

У Львові 21-річна дівчина з порізаними венами випала з вікна

Водночас правоохоронці з’ясували, що в квартирі разом із потерпілою також перебували троє місцевих чоловіків, яким 22, 32 та 37 років.

За попередніми даними, компанія розпивала спиртні напої. Дівчина викинулася з вікна після сварки зі своїм хлопцем.

Підозрюваних в інциденті уже затримали VARTA1

Підозрюваних в інциденті уже затримали, нині правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові трапилася аварія за участю легкового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті загинула 3-річна дівчинка – пасажирка одного з авто.

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