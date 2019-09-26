У Львові будівельний кран упав на супермаркет: є постраждала

У Львові, на проспекті Червоної Калини, 58, на приміщення ТЦ "Арсен" впав підйомний кран з території будівництва, яке вела компанія "Авалон".

НП трапилася у четвер, 26 вересня, повідомила пресслужба Львівської міської ради із посиланням на Сихівську РА (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті постраждала водійка крану – її затисло в кабіні. На місце події залучили спецтехніку, жінку вдалось вивільнити. Постраждалу доставили до лікарні.

У Львові будівельний кран упав на супермаркет Львівська міська рада

"Жінку з крану вже витягнули. Її затисло, тому залучали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну та провести вивільнення постраждалої", – розповів заступник голови Сихівської РА Володимир Івасюк.

За його словами, кран упав на складські приміщення "Арсену", куди відбувається підвіз товару. Тому більше ніхто не постраждав.

У Львові, на проспекті Червоної Калини, 58, на приміщення ТЦ Арсен впав будівельний кран Львівська міська рада

Він був розташований на території будівництва, яке вела компанія Авалон Львівська міська рада

НП трапилася 26 вересня Львівська міська рада

У результаті постраждала водійка крану Львівська міська рада

У Львові, на проспекті Червоної Калини, 58, на приміщення ТЦ Арсен впав будівельний кран Львівська міська рада

У результаті постраждала водійка крану Львівська міська рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час ремонту на шляхопроводі перекинувся підйомний кран. НП обійшлася без постраждалих, але ще більше ускладнила проїзд транспорту.

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