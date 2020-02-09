"Копали ногами": в "ЛНР" заявили про бійку з представниками ОБСЄ

Проросійські пропагандисти заявили, що в окупованому Луганську представники місії ОБСЄ нібито побили місцевих жителів.

"П'яні бики напали на співробітників ОБСЄ біля кафе. В ОБСЄ вирішили не піднімати шум. А ось пропагандисти "ЛНР" мовчати не стали і, як завжди, зняли брехливий сюжет, у якому розповіли, що це п'яні ОБСЄшники просто так побили мирних луганчан", – написав на сторінці в Twitter блогер Денис Казанський.

У пропагандистському сюжеті, яким поділився блогер, заявляється, що в одного з "потерпілих" нібито струс мозку.

У "ЛНР" заявили про бійку з представниками ОБСЄ Колаж

Представлений жителем Луганська хлопець стверджує, що конфлікт розв'язали представники міжнародної місії, коли він із компанією сідав у таксі після святкування свого дня народження.

"Спостерігачі місії ОБСЄ після банкету в одному із закладів Луганська побили молодого чоловіка", – стверджують пропагандисти.

"Вдарили по голові, а далі почали ногами копати", – повідомив "потерпілий".

У Луганську п'яні бики напали на співробітників ОБСЄ біля кафе. В ОБСЄ вирішили не піднімати шум. А ось пропагандисти ЛНР мовчати не стали, і як завжди зняли брехливий сюжет, в якому розповіли, що це п'яні ОБСЕшнікі просто так побили мирних луганчан 😀😀😀 pic.twitter.com/vaeeUL7ish - Денис Казанський (@den_kazansky) February 9, 2020

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в "ЛНР" заявили про зникнення найманця з Бразилії Рафаеля Лусваргі, який був засуджений в Україні до 13 років в'язниці і виданий терористам у рамках великого обміну полоненими 29 лютого.

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