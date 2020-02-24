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24 лютого • оновлено в 17:35
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У Луганську терористи влаштували "салют" до "23 лютого" і розгромили околиці. Відео

2.8т
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У мережі показали наслідки обстрілу терористами "ЛНР" околиць окупованого Луганська в ніч на 24 лютого.

Так, одна з місцевих мешканок зняла на камеру зруйновану будівлю цирку. Ролик опублікував у своєму Twittwer блогер Денис Казанський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ось можете поцікавитися, як вчорашній "салют" відбився на нашому цирку. І це ще квіточки. Усередині там взагалі звєздєц. Повиносило геть усе. Уявляєте!" – зазначила авторка відео.

Терористи влаштували "салют" до "23 лютого" в Луганську

Терористи влаштували "салют" до "23 лютого" в Луганську

За словами жінки, терористи розмістили свої установки для здійснення такого "салюту" навпроти будівлі. Вибуховою хвилею вибуло скло в автомобілів, які були припаковані неподалік, а також вилетіли шибки вікнах будинків.

"У Луганську оригінально привітали населення з 23 лютого. У центр міста, до цирку, привезли гаубиці, з яких п'яні мавпи почали стріляти в небо. Підсумок – вибите скло на всю околицю. Добре в республіці!" – зі свого боку прокоментував кадри Казанський.

Терористи "ЛНР" розбомбили околиці Луганська

Терористи "ЛНР" розбомбили околиці Луганська

Терористи "ЛНР" розбомбили околиці Луганська

Терористи "ЛНР" розбомбили околиці Луганська

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 24 лютого на Луганському напрямку терористи розв'язали бій із ЗСУ. Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил із застосуванням озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР ОРДЛО тероризм
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
сруцкий мир и сруцкая весна во всей красе. такие у них скрепы! кто еще хочет стать частью рассиси?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Одно стекло разбитое вижу. И ещё вижу фантазии автора
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