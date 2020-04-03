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3 квітня • оновлено в 11:54
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/ Розслідування

У "Л/ДНР" приховують масштаби коронавірусу і брешуть про ЗСУ: оприлюднено показові дані

2.1т
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У "Л/ДНР" масово запустили фейки про начебто відсутність випадків коронавірусу і повну підготовленість "республік" до пандемії.

Аналіз інформації, яка з'являється в ЗМІ терористів, провели в матеріалі Інституту масової інформації. На сайтах "Л/ДНР" замовчують про масштаби зараження – лише 48% новин стосуються коронавірусу, інші традиційно повідомляють "сенсації" про ЗСУ.

Так, експерти ІМІ проаналізували сайти: "Луганский информационный центр", "ДНР 24", DNR-news, DNR LIVE, "Первый республиканский телеканал", "Комсомольская правда (донецкий выпуск)", "Русская весна" та "ИА Новороссия".

У "Л/ДНР" нахабно брешуть про коронавірус і ЗСУ: показові дані

Інститут масової інформації

Дослідження показало, що майже половина новин про пандемію вийшли на сайтах "Л/ДНР" із порушенням стандартів. До таких порушень експерти ІМІ зарахували: емоційні заголовки, відсутність посилання на першоджерело, оцінкові судження в тексті новин.

При цьому ЗМІ терористів не висвітлюють тему профілактики коронавірусу і не публікують рекомендації для громадян.

У "Л/ДНР" нахабно брешуть про коронавірус і ЗСУ

У "Л/ДНР" нахабно брешуть про коронавірус і ЗСУ

Мовчать і про карантин – станом на 23-25 березня сайти "Л/ЛНР" не повідомляли про схожі з загальноукраїнськими обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією.

Зате масово публікувалися "дослідження": в "республіках" нібито немає паніки, ніхто не скуповує продукти харчування і лікарні давно підготовлені до боротьби з коронавірусом.

Майже половина новин про Україну (47,6%) містили оцінкові судження. Найчастіше маніпуляції стосувалися військових ООС.

У "Л/ДНР" нахабно брешуть про коронавірус і ЗСУ: показові дані

Інститут масової інформації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр реінтеграції та представник України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що терористи "Л/ДНР" приховали від усього світу ситуацію з коронавірусом у "республіках", оскільки у них немає навіть тестів для виявлення хвороби.

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Читайте всі новини по темі "Фейки російських ЗМІ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Фейки російських ЗМІ російська пропаганда Коронавірус
Місце
Україна
Тег
пропаганда
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Тем временем мэр Днепра забил на своих граждан и вместо снабжения больниц необходимым оборудованием и инвентарем стал массово копать могилы для граждан и закупать герметические мешки чтобы зараза от трупов не распространялась.
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Golan Sim
Golan Sim
Новороссия это объективная историческая реальность, сколько ни отрицай этот факт, но ИСТИНА всё равно восторжествует.
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