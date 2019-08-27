У кущах зривав одяг: у Полтаві спіймали на гарячому педофіла і мало не лінчували

У неділю, 26 серпня, у Полтаві патрульні затримали чоловіка, який напав на 9-річну дитину, ймовірно, з метою зґвалтування.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Полтавської області. Поліцейським, які прибули за викликом на вулицю Сортувальну, довелося рятувати підозрюваного від обуреного натовпу.

З'ясувалося, що невідомий чоловік силоміць затягнув у кущі дівчинку, яка гуляла у дворі, і почав знімати з неї одяг. Це помітили перехожі, які вихопили дитину з рук порушника і викликали поліцію.

У Полтаві педофіл напав на дитину vistanews.ru

Відзначається, що патрульні затримали ймовірного злочинця і доставили у відділок поліції, де з ним працюватимуть слідчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві педофіл напав на 13-річну дівчинку прямо в під'їзді багатоповерхового будинку.

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