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1 червня • оновлено в 15:18
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У Криму зниклу 6-річну дівчинку знайшли мертвою: підозрюють вбивство

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В анексованому Криму знайшли тіло зниклої 31 травня шестирічної дівчинки. Кримінальну справу розслідують за статтею "вбивство малолітньої особи".

Як повідомляє "Кримінформ" з посиланням на рятувальників, тіло дитини виявили водолази на дні Північно-Кримського каналу.

У Криму знайшли тіло зниклої дівчинки

У Криму знайшли тіло зниклої дівчинки

"МНС" Криму

"Тіло дівчинки виявлено в ході пошукових заходів у воді, недалеко від місця, де компанія розпивала спиртне. В даний час оглядають слідчі-криміналісти", – розповіло джерело.

Напередодні дитина разом зі своїм батьком і його другом вирушили на риболовлю. В ході розпивання спиртних напоїв дорослі залишили дівчинку без нагляду, в результаті вона пропала. Пізніше про зникнення онуки повідомила в поліцію бабуся.

Глава Слідчого комітету сусідньої Росії Олександр Бастрикін направив на півострів російських криміналістів для розслідування загибелі дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині загадково загинув 13-річний житель столиці. Його тіло знайшли під завалами цегли на території недіючого тваринного комплексу.

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Місце
Україна
Теги
померла дитина дитина смерть Крим
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