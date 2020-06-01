У Криму зниклу 6-річну дівчинку знайшли мертвою: підозрюють вбивство

В анексованому Криму знайшли тіло зниклої 31 травня шестирічної дівчинки. Кримінальну справу розслідують за статтею "вбивство малолітньої особи".
Як повідомляє "Кримінформ" з посиланням на рятувальників, тіло дитини виявили водолази на дні Північно-Кримського каналу.
У Криму знайшли тіло зниклої дівчинки
"МНС" Криму
"Тіло дівчинки виявлено в ході пошукових заходів у воді, недалеко від місця, де компанія розпивала спиртне. В даний час оглядають слідчі-криміналісти", – розповіло джерело.
Напередодні дитина разом зі своїм батьком і його другом вирушили на риболовлю. В ході розпивання спиртних напоїв дорослі залишили дівчинку без нагляду, в результаті вона пропала. Пізніше про зникнення онуки повідомила в поліцію бабуся.
Глава Слідчого комітету сусідньої Росії Олександр Бастрикін направив на півострів російських криміналістів для розслідування загибелі дитини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині загадково загинув 13-річний житель столиці. Його тіло знайшли під завалами цегли на території недіючого тваринного комплексу.
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