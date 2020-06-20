У мережі з'явилися нові фото з курортів анексованого Криму, на яких поменшало відпочивальників через пандемію коронавірусу та російську окупацію.

Знімками 20 червня на своїй сторінці у Twitter поділилася блогерка з ніком "RoksolanaToday&Крым". На фотографіях показані пляжі селища Гурзуф на південному березі анексованого півострова, а також Масандрівський пляж в Ялті.

"Карантин, несезон, віруси... Все в одному флаконі", – прокоментувала фото блогерка.

Ялта. Twitter / RoksolanaToday&Крым

Ялта. Twitter / RoksolanaToday&Крым

Ялта. Twitter / RoksolanaToday&Крым

Гурзуф. Twitter / RoksolanaToday&Крым

Гурзуф. Twitter / RoksolanaToday&Крым

Гурзуф. Twitter / RoksolanaToday&Крым

Гурзуф. Twitter / RoksolanaToday&Крым

У Криму зірвано курортний сезон: з'явилися фото спорожнілих пляжів Скріншот зі сторінки RoksolanaToday&Крым

У Криму зірвано курортний сезон: з'явилися фото спорожнілих пляжів Скріншот зі сторінки RoksolanaToday&Крым

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав "аморальною" відмову країн Заходу, України та Грузії зняти санкції проти Росії через анексію Криму.