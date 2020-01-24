У Криму затримали "українського терориста": ФСБ вибухнула гучною заявою

В окупованому Росією Криму ФСБ затримала чоловіка, який нібито за завданням спецслужб України обладнав схрон із вибухівкою.

Російські правоохоронці знайшли 5 кг вибухівки з детонаторами, передає пресслужба ФСБ.

"У ході оперативно-розшукових заходів у облаштованих ним у місті Сімферополі схованках виявлено та вилучено 9 електродетонаторів, 3 запали, підривники уповільненої дії та бризантна вибухова речовина загальною масою понад 5 кг", – йдеться у повідомленні.

Ілюстрація ФСБ

При цьому російські спецслужби не повідомили, що саме і коли нібито планував підірвати кримчанин. Суд окупантів відправив затриманого під варту.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 КК РФ (незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму затримали громадянку РФ, яка підозрюється в державній зраді на користь України.

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