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3 жовтня • оновлено в 15:51
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У Криму загорівся російський ракетний катер: фото НП

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В окупованому Росією Криму загорівся військовий ракетний катер "Шуя".

Корабель був пришвартований на ремонт у порту Севастополя, передає телеграм-канал "112".

"Пожежа почалася в моторному відсіку, проте виявилася не такою серйозною, як здавалося спочатку, і її ранг знизили з 4-го на 2-й", – йдеться в повідомленні.

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У пресслужбі Південного військового округу РФ повідомили, що через вогонь на судні сильне задимлення, але рятувальники змогли його ліквідувати.

Зазначається, що весь екіпаж, 46 осіб, евакуювали. У пожежі ніхто не загинув і не постраждав. Російські військові підкреслили, що пошкоджень ракетному катеру не завдано. Він стояв на ремонті без озброєння.

Р-71 "Шуя" (бортовий номер 962) – великий ракетний катер проєкту 12417, призначений для знищення бойових кораблів, транспорту і десантних засобів противника, посилення ППО груп кораблів, транспортів, ракетних і торпедних катерів від низько летючих засобів повітряного нападу, прикриття цих груп від атак легких сил противника.

Катер "Шуя"

Катер "Шуя"

112

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Норвегії з порту Брейвіка в місті Тромсе людей евакуювали через масштабну пожежу на російському траулері "Бухта Наездник".

Раніше біля узбережжя південнокурильського острова Шикотан загорівся консервний цех на російському плавучому заводі "Петро Житніков", на борту якого перебували 419 осіб.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Теги
Крим пожежа
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