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3 червня • оновлено в 16:03
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/ Розслідування

У Криму заарештували українського воїна, викраденого ФСБ

  • 30 травня ФСБ викрала воїна 95-ї бригади ЗСУ Євгена Добринського біля адмінкордону з окупованим Кримом

  • Окупанти опублікували відео інциденту та заявили, що чоловік нібито сам перейшов на їхній бік у нетверезому стані

  • Побратими й командири Добринського заперечують цю інформацію та кажуть про сфабрикований ролик

  • Добринський є уродженцем Рівненської області, у нього є дружина та дитина

  • Окупанти взяли його під варту до 1 липня за буцімто незаконний перетин кордону

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Київський районний суд у тимчасово окупованому Сімферополі 3 червня відправив під арешт на місяць воїна ЗСУ Євгена Добринського, якого 30 травня викрала ФСБ.

Як повідомляє Інтерфакс, суддя Валентина Каминіна оголосила, що українець пробуде під вартою до 1 липня. Про такий термін суд попросив дізнавач, оскільки після затримання російськими прикордонниками воїн нібито намагався втекти.

Євген Добринський

Євген Добринський

ТАСС

Крім того, у чоловіка немає місця проживання в окупованому Криму й він, побоюються російські загарбники, може сховатися від слідства. Представниця прокуратури підтримала клопотання, однак адвокати захисника України й він сам заперечували проти нього.

"У мене не було намірів йти до Криму, не було мети перетнути кордон. Я пройшовся дамбою, хотів подивитися рибу", – наводить російське ЗМІ нібито слова українського військовослужбовця в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Теги
ФСБ Збройні сили України
Розслідування

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