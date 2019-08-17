У Криму випадково запустили ракету з 100 кг вибухівки: усі деталі НП

В окупованому Криму військовослужбовці морської авіації Чорноморського флоту Росії випадково запустили на аеродромі в Саках авіаційну керовану ракету Х-29ТД.

Як пише "Комерсант", її бойова частина зі 100 кілограмами вибухової речовини не спрацювала, проте в підсумку довелося списувати дві ракети, спецапаратуру для їх перевірки та відновлювати ангар.

Тепер від двох військових вимагають повернути 45 млн рублів. Їм закидають порушення правил поводження зі зброєю, які представляють підвищену небезпеку для оточуючих.

У Криму випадково запустили тактичну ракету Комерсант

Як з'ясувалося, НП сталася ц в/ч 59882 ще 1 жовтня 2017 року, але відомо про неї стало тільки зараз.

Авіаційна ракета, що має довжину близько 4 м і вага близько 700 кг, знесла ворота і частину стіни ангара, знищивши на шляху апаратуру і ще одну таку ж ракету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон припустив, що Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на технологіях, які вона вкрала у США. Ці припущення, пояснив він, підтвердив вибух під Северодвінську.

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