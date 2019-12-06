У Криму розбився на смерть турист: фото

У анексованому Росією Криму, в районі мису Капчик, що в селищі Новий Світ (Судак), 5 грудня трагічно загинув турист.

Він зірвався зі скелі. Про це розповіли в пресслужбі Міністерства надзвичайних ситуацій підконтрольного РФ "уряду" на півострові.

"О 12:06 до служби порятунку надійшла інформація, що туристу необхідна допомога рятувальників. Фахівці приступили до пошуків і протягом 20 хвилин у кам'яному хаосі біля підніжжя гори виявили чоловіка без ознак життя", – йдеться в повідомленні.

У Кримських горах турист зірвався зі скелі й загинув mchs.rk.gov.ru

Зазначається, що у зв'язку з трагедією до роботи також було залучено правоохоронців.

За словами глави місцевого МНС Сергія Шахова, загиблого евакуювали морем на човні. Ім'я туриста не повідомляється, поки проводиться розслідування.

Загиблого евакуювали морем на човні mchs.rk.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму біля узбережжя Судака затонув прогулянковий катер, були врятовані 13 осіб.

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