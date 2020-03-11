У Криму пройшли масові затримання кримських татар

У середу, 11 березня, в окупованому Росією Криму в Бахчисараї співробітники ФСБ провели обшуки в будинках кримських татар. В результаті російські силовики затримали п'ять осіб.

Кримська правозахисниця Лутфіє Зудіэва в Facebook назвала імена затриманих Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов.

За її інформацією, всім затриманим інкримінується стаття 205.5 Кримінального кодексу РФ (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації).

ФСБ Ілююстрація

Пізніше Зудіэва додала, що 66-річного Мустафаєва випустили з будівлі місцевого ФСБ. З ним був його адвокат Еміне Авамілєва.

За словами правозахисниці, серед затриманих є один цивільний журналіст ініціативи "Кримська солідарність" – Амет Сулейманов. Крім цього, проведено обшук в будинку громадянського журналіста Сейдамета Мустафаєва.

Додамо, що представники силових російських відомств, які перебували на місці, не коментували проводяться 11 березня в Бахчисараї і Бахчисарайському районі обшуки, а також їх причину. На офіційних сайтах ФСБ і МВС Росії також інформація відсутня, пише "Крим. Реалії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Айдер Муждабаев розповів, як Росія стравлювати українців з кримськими татарами.

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