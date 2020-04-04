Головна Новини
4 квітня • оновлено в 04:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Криму помітили скупчення важкої техніки окупантів: повернулися "медики" з Італії?

1.7т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися фото колони важкої російської військової техніки у тимчасово окупованому Криму.

Відзначається, що її 3 квітня помітили жителі Керчі. Фото скупчення машин опублікували на сторінці блогу "RoksolanaToday & Крим" в Twitter.

Російська військова техніка в Криму

Російська військова техніка в Криму

Kerch.fm

Російська військова техніка в Криму

Російська військова техніка в Криму

Kerch.fm

За словами очевидців, техніка російських загарбників дислокована в Аршинцевому, в районі "Семи вітрів".

"Керчани відзначають, що "УАЗ" та "Нива" з чорними держномерами поїхали в бік фортеці Керч. "Медики" з Італії повернулися?" – із сарказмом зауважив автор публікації.

Російська військова техніка в Криму

Російська військова техніка в Криму

Kerch.fm

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
Российская военная техника в Российском Крыму, у "Роксаланы" опять изжога !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Автора публикации психиатр заждался. Какое дело вислоухим чертям до того, какую технику и куда мы передислоцируем в нашем Крыму?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги