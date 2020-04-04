У мережі з'явилися фото колони важкої російської військової техніки у тимчасово окупованому Криму.

Відзначається, що її 3 квітня помітили жителі Керчі. Фото скупчення машин опублікували на сторінці блогу "RoksolanaToday & Крим" в Twitter.

Російська військова техніка в Криму Kerch.fm

Російська військова техніка в Криму Kerch.fm

За словами очевидців, техніка російських загарбників дислокована в Аршинцевому, в районі "Семи вітрів".

"Керчани відзначають, що "УАЗ" та "Нива" з чорними держномерами поїхали в бік фортеці Керч. "Медики" з Італії повернулися?" – із сарказмом зауважив автор публікації.

Російська військова техніка в Криму Kerch.fm

У Керчі 3 квітня в Аршинцево, в районі Семи Вітрів, стоїть військова техніка. Керчане відзначають, що "УАЗ" та "Нива" з чорними госномерамі поїхали в бік фортеці Керч

"Медики" з Італії повернулися? pic.twitter.com/du184ZHAzC - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) April 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в кінці березня президент Росії Володимир Путін відправив у постраждалу від коронавірусу Італію військових лікарів-вірусологів, медичне обладнання та техніку.

Пізніше в Італії заявили, що майже 80% гуманітарної допомоги, яку Росія направила для боротьби з поширенням коронавірусу, виявилися "абсолютно непотрібними або малокорисними" речами.

А журналістка і громадська активістка Ольга Решетилова вважає, що гуманітарна допомога, яку Росія відправила в Італію, може свідчити про те, що наступний збройний конфлікт у світі буде саме в цій країні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!