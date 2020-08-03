У Криму дітям влаштували "совковий" День ПДВ. Фото
Окупанти влаштували в Криму День ПДВ для дітей. Telegram-канал Анатолія Штефана
Російські окупанти в Криму 2 серпня влаштували пропагандистську акцію до Дня ПДВ РФ. До неї вони долучили дітей шкільного віку.
Фото мілітаристської ходи оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан. На них видно, як діти, одягнені у військову форму, йдуть під прапором країни-агресорки і позують з окупантами.
Маленьких кримчан одягли у форму країни-агресорки Telegram-канал Анатолія Штефана
Діти позували з окупантами українського півострову Telegram-канал Анатолія Штефана
"Окупована Ялта. 2 серпня. Російські загарбники продовжують свої підступні дії щодо молоді", – обурився захисник України.
У Криму триває мілітаризація молоді Telegram-канал Анатолія Штефана
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі оприлюднили фото з доказами мілітаризації виховання дітей у Криму в одному з військово-патріотичних клубів при школі. На них діти зображені у військовій амуніції, з муляжами гвинтівок і гранатометів.