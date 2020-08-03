У Криму дітям влаштували "совковий" День ПДВ. Фото

Окупанти влаштували в Криму День ПДВ для дітей. Telegram-канал Анатолія Штефана

Російські окупанти в Криму 2 серпня влаштували пропагандистську акцію до Дня ПДВ РФ. До неї вони долучили дітей шкільного віку.

Фото мілітаристської ходи оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан. На них видно, як діти, одягнені у військову форму, йдуть під прапором країни-агресорки і позують з окупантами.

Маленьких кримчан одягли у форму країни-агресорки Telegram-канал Анатолія Штефана

Діти позували з окупантами українського півострову Telegram-канал Анатолія Штефана

"Окупована Ялта. 2 серпня. Російські загарбники продовжують свої підступні дії щодо молоді", – обурився захисник України.

У Криму триває мілітаризація молоді Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі оприлюднили фото з доказами мілітаризації виховання дітей у Криму в одному з військово-патріотичних клубів при школі. На них діти зображені у військовій амуніції, з муляжами гвинтівок і гранатометів.