У Криму чоловіка засудили на 10 років за "шпигунство на користь України"

В анексованому Севастополі місцевого жителя засудили до десяти років позбавлення волі нібито за "шпигунство на користь України".
Стверджується, що чоловік збирав відомості про місце дислокації військових частин і передавав їх "представникам іноземної розвідки". Кримінальну справу було розглянуто в закритому режимі, повідомляється на сайті суду.
"Вироком Севастопольського міського суду уродженця Севастополя визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("Шпигунство"), йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму", – йдеться у дописі.
Жителя Севастополя засудили до 10 років колонії за шпигунство на користь України
Під час розгляду кримінальної справи було встановлено, що севастополець 1970 року народження "збирав і передавав представнику іноземної держави" дані про місце дислокації військових частин та їхні справжні найменування. Крім цього, він розкрив "штатну чисельність і наявність озброєнь, військової спецтехніки із зазначенням номенклатури".
Наголошується, що діяльність шпигуна вдалося припинити працівникам ФСБ. А кримінальна справа розглядалася судом у закритому режимі, оскільки в її матеріалах "містилися відомості, що становлять державну таємницю".
Зі свого боку ТАСС із посиланням на джерела у спецслужбах стверджує, що засуджений житель Севастополя "передавав відомості про російську армію працівникам української розвідки".
Жителя Севастополя засудили до 10 років колонії за шпигунство на користь України
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому Криму нібито затримали українську розвідгрупу, до складу якої входила російська військовослужбовиця, що була завербована.
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