У Києві розстріляли авто з дитиною: стало відомо ім'я жертви замаху

У Києві під час обстрілу авто здійснювали замах на депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва.

За даними джерела OBOZREVATEL, сам бізнесмен не постраждав. Від отриманих травм померла дитина, яка перебувала всередині.

Замах на Соболєва

Цю інформацію також підтвердив журналіст Денис Бігус, зазначивши, що Соболєв орендував джип. Депутат пізніше особисто підтвердив у коментарі ТСН, що загинув його син. Інших подробиць він поки не розкрив.

Як відомо, В'ячеслав Соболєв – український економіст, кандидат економічних наук, підприємець, бізнесмен. Більш того, він є власником ресторану"Маріо", що на вулиці Тарасівській, де сталася НП.

В'ячеслав Соболєв wikipedia

У 2002 році його було обрано депутатом міської ради від Донецька. Кандидатуру Соболєва було висунуто від районної організації Союзу "За єдність, злагоду і відродження". У Донецькій міськраді В'ячеслав Соболєв очолив постійну комісію з питань підприємництва, торгівлі, громадського харчування та надання послуг населенню.

З квітня 2005 року він обіймав посаду заступника міського голови Донецька з питань діяльності виконавчих органів влади. Пізніше працював у Раді національної безпеки і оборони України (РНБОУ) державним інспектором у відділі проблем інформаційної безпеки управління державної та інформаційної безпеки.

В'ячеслав Соболєв facebook/vyacheslav.sobolev

Більш того, обіймав посаду заступника голови правління, а пізніше й голови правління НАК "Нафтогаз України". У 2015 став депутатом Київської облради від БПП.

У 1997 році в Донецьку був засновником першої мережі супермаркетів "Обжора". У 2007 році Соболєв її продав.

В'ячеслав Соболєв facebook/vyacheslav.sobolev

Соболєв є батьком п'ятьох дітей.

OBOZREVATEL з'ясував, що В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває в жорсткому конфлікті з ще одним впливовим "донецьким". Йому і його родині надходили погрози в тому числі фізичної розправи. За словами Соболєва, матеріали були передані в правоохоронні органи.

"У цих людей в житті є один девіз – вирішуємо всі і всюди. А з огляду на їх необмежені фінансові можливості, всіх неугодних чи незгодних вони знищують всілякими методами", – розповідав Соболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня невідомі стріляли в автомобіль Range Rover. НП сталася на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівської близько 17:00.

З боку водія на передньому боковому склі Range Rover було видно наслідки пострілу. Постраждав водій позашляховика, дитина загинула.

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