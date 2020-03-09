У Києві після візитів колекторів помер ветеран: дзвонили ночами і погрожували

Колектори все частіше використовують жорсткі методи вибивання боргів з українців. Ветеран війни в Афганістані Валерій Бистріков взяв кредит в одній із фінансових установ Києва. Вчасно повернути гроші не зміг, тоді ним колектори. Вони приходили до нього, погрожували. Через деякий час чоловік помер. Однак навіть після смерті на його телефон продовжують приходити смс з погрозами.

Друзі Валерія впевнені: його довели до смерті. Детальніше про шокуючу ситуацію – в публікації OBOZREVATEL.

Добивали дзвінками

Валерію Бистрікову було 53 роки

Валерій – бойовий офіцер-вертольотчик. Не раз зазнавав аварій, але залишився живий. Останнім часом перебував у громадській організації "Світ винахідників і творців". Брав участь у розробці медприладів. При цьому у чоловіка були проблеми зі здоров'ям.

Його друзі розповіли нам, що у чоловіка була друга група інвалідності, яку він отримав у результаті черепно-мозкової травми. Через це у нього були проблеми з психікою.

"Періодично у нього виявлялася неадекватна поведінка, викликалася поліція, його забирали в лікарню на лікування. Як йому в такому разі взагалі видали кредит?" – розповів OBOZREVATEL глава правління "Світ винахідників і творців" Ігор Ткаченко, друг Валерія.

Для чого Бистрікову потрібні були гроші, Ткаченко точно не знає, припускає, що той хотів допомогти онукам.

"Валера був добрим до близьких. Дуже любив свою маму, у якої була хвороба Альцгеймера. Він настільки турбувався про її здоров'я, що це перетворювалося на нав'язливу ідею. Він сам її купав, одягав, годував", – зазначив він.

Валерій Бистріков

Після смерті матері Бистріков почав зловживати алкоголем, його здоров'я різко погіршилося. У цій ситуації йому почали телефонувати колектори, оскільки борг чоловік не виплатив.

Друзі кажуть, що Валерія "довбали дзвінками і приходили в квартиру, як до себе додому". Незабаром чоловіка не стало: він помер у себе в квартирі. Точну причину смерті нібито не вдалося встановити, оскільки тіло знайшли через деякий час після смерті. Дружина Ганна висловила OBOZREVATEL припущення, що у Валерія могла відкритися виразка шлунку.

Друзі та колеги пов'язують смерть із погрозами колекторів, які довели чоловіка до стресу. "Колектори відправили його на той світ", – кажуть вони.

Після смерті борг не спишуть

OBOZREVATEL подзвонив у компанію, в якій Бистріков брав кредит. Там повідомили, що про погрози по телефону їх співробітникам нічого невідомо, і колекторам справу ще не передавали.

"Валерій Бистріков брав кредит в жовтні минулого року. Про те, що його немає в живих, нам невідомо. Про це повинні повідомити його близькі родичі, надіславши відповідний документ про смерть на електронну пошту. Але борг нікуди не зникає, його оплачують найближчі родичі", – розповіла по телефону фахівець фінансової установи.

У статті 1282 Цивільного кодексу України зазначено, що спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Цивільний кодекс України

З приводу того, що кредит був виданий людині з нездоровою психікою, в компанії прокоментували розпливчасто. "Рішення видати кредит має бути схвалено... До того ж чоловік раніше брав у нас кредит, який потім погасив", – розповіли нам.

Смерть після погроз

Зовсім інше OBOZREVATEL розповів юрист Олексій Сіяниця. Він особисто зв'язувався з кредитною установою, пропонував реструктуризувати борг Бистрікова, коли той іще був живий, але кредитори на поступки не пішли. Тепер же колектори дзвонять Олексію. Також дзвінки надходять колегам покійного.

За словами Сіяниці, система спілкування колекторів побудована таким чином: одні спілкуються в м'якій формі, другі більш жорсткою, треті відверто грубіянять.

"Смерть Валерія Бистрікова є наслідком постійних погроз із боку колекторів. Ми вже направили відповідну заяву в поліцію", – розповів нам юрист.

Друзі Валерія Бистрікова написали заяву в поліцію

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кременчуці Полтавської області медсестра скоїла суїцид через великі борги. Жінка ввела собі велику дозу медичного препарату.

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