У кабінеті заступника Луценка знайшли "прослушку": перші подробиці

У службовому кабінеті заступника генерального прокурора України Анжели Стрижевської виявили несанкціонований прослуховуючий спецзасіб.

Як повідомила прессекретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook, на місце викликали слідчо-оперативну групу СБУ, яка зафіксувала цей факт.

"Ми пов'язуємо це з тим, що саме цей заступник — Анжела Стрижевська — є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол щодо А. Ситника (глава НАБУ. — Ред.)", — зазначила вона.

Прослушка Лариса Сарган, Facebook

"Для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника генпрокурора, або від самого генерального прокурора. Відповідно, в цьому випадку має бути дозвіл від керівника САП-заступника генпрокурора. Однак жоден із заступників ГПУ, генпрокурор або керівник САП таку "прослушку" не санкціонував", — додала Сарган.

За фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" СБУ зареєструвала кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник постав перед судом за адмінпротокол за корупцію. Він не задекларував відпочинок на мисливській базі.

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