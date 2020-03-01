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1 березня • оновлено в 12:21
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У Херсоні наркоман забив на смерть маленьку дитину

3.8т
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У Херсоні 21-річний хлопець побив маленького сина своєї співмешканки, нібито через те, що він увесь час кричав і не давав йому відпочивати.

Хлопчику стало зле, і його просто поклали в ліжко. А через деякий час малюк, якому було всього 1,8 року, помер. Водночас вбивця після скоєного спробував втекти, передає сайт ГУНП в області.

Зазначається, що про трагедію до поліції 29 лютого повідомила 21-річна матір дитини.

У Херсоні наркоман забив на смерть хлопчика, якому не виповнилося і двох років

У Херсоні наркоман забив на смерть хлопчика, якому не виповнилося і двох років

За словами начальника Корабельного відділення поліції Андрія Сколібога, правоохоронцям швидко вдалося затримати підозрюваного – наркозалежного жителя Нової Каховки, який раніше вже мав проблеми із законом.

Встановлено, що зловмисник проживав у квартирі зі своєю співмешканкою та її малолітнім сином. Сусіди розповіли, що пара постійно сварилася і вела антисоціальний спосіб життя.

У справі порушено кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство малолітньої дитини" УК. Нині вирішується питання про оголошення підозри затриманому, якому за скоєне загрожує до 15 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в селі Білашів на Волині 6-річний хлопчик і його 2-річна сестра заживо згоріли під час пожежі в дерев'яному будинку.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
наркотики померла дитина Національна поліція України
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
казнить публично .
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Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
А что такое 15 лет для такого выродка! Нужно давать пожизненное! Вообще за убийство и любое другое насилие над ребенком наказания должны быть строже, чем за соответственное насилие над взрослым.
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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