У Херсоні наркоман забив на смерть маленьку дитину

У Херсоні 21-річний хлопець побив маленького сина своєї співмешканки, нібито через те, що він увесь час кричав і не давав йому відпочивати.

Хлопчику стало зле, і його просто поклали в ліжко. А через деякий час малюк, якому було всього 1,8 року, помер. Водночас вбивця після скоєного спробував втекти, передає сайт ГУНП в області.

Зазначається, що про трагедію до поліції 29 лютого повідомила 21-річна матір дитини.

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За словами начальника Корабельного відділення поліції Андрія Сколібога, правоохоронцям швидко вдалося затримати підозрюваного – наркозалежного жителя Нової Каховки, який раніше вже мав проблеми із законом.

Встановлено, що зловмисник проживав у квартирі зі своєю співмешканкою та її малолітнім сином. Сусіди розповіли, що пара постійно сварилася і вела антисоціальний спосіб життя.

У справі порушено кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство малолітньої дитини" УК. Нині вирішується питання про оголошення підозри затриманому, якому за скоєне загрожує до 15 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в селі Білашів на Волині 6-річний хлопчик і його 2-річна сестра заживо згоріли під час пожежі в дерев'яному будинку.

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