У Херсоні місцева "Зайцева" ледь не вбила дітей на "зебрі": з'ясувалося, хто вона

Жінкою, яка збила двох підлітків у Херсоні, виявилася дружина директора заводу "Новий стиль" і магазину "Дверний двір" Олега Шапошникова Яна.

За даними видання "Типовий Херсон", винна у моторошній ДТП видалила всі свої сторінки в соцмережах прямо на очах користувачів, але вони встигли заскрінити її фото (щоб подивитися репортаж ТСН про ДТП, проскрольте до кінця сторінки).

Яні Шапошниковій – 31 рік, вона має свою лінійку одягу. Користувачі впевнені, що справу про ДТП намагаються зам'яти.

Один з очевидців аварії зняв подію на пішохідному переході на відеореєстратор. Можна побачити, як маршрутка пропускає підлітків, коли по правому ряду вилітає Volkswagen Touareg і зносить людей, розкидаючи по дорозі.

ДТП у Херсоні Кадр з відео

Постраждалими виявилися 14-річна Варя і 15-річний Богдан. За словами батьків, діти йшли до бібліотеки здавати книжки. Зараз вони обидва знаходяться в лікарні. За словами медиків, загрози життю немає, проте підлітки отримали важкі травми, через які лікування триватиме кілька місяців.

"Перелом кісток тазу в обох дітей. Струс головного мозку й рубані рани на голові. У дівчини – тільки струс мозку. І удар легенів і грудної клітини у обох", – розповів заступник головного лікаря Херсонської обласної дитячої лікарні Віктор Бурдовіцин.

Нагадаємо, що ДТП трапилася 1 серпня в Корабельному районі Херсона. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 липня на Івано-Франківщині трапилася моторошна ДТП. В результаті жінка та двоє дітей отримали травми і були доправлені у реанімацію. Незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати малюків не вдалося. Згодом у лікарні померла і матір.

Пізніше, 14 липня, у Дніпрі в результаті зіткнення Daewoo і Changhe Ideal останнє авто перевернулося у повітрі, постраждали діти, які перебували у салоні.

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