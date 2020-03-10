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10 березня • оновлено в 12:15
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У Херсоні мати виставила 6-річну доньку голою на вулицю і обливала водою. Фото знущань

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У Херсоні мати з бабусею познущалися над 6-річною дівчинкою, виставивши її в одній білизні на вулицю й обливаючи холодною водою за температури лише +4 градуси.

Про цю подію на лінію "102" повідомили сусіди, коли почули крики дитини. Подробиці розповіли в пресслужбі поліції Херсонської області на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доксрольте новину до кінця).

"Картина, яку побачили поліцейські, шокувала. Дівчинка була майже без одягу, змерзла і брудна, не могла говорити від холоду", – передають у відомстві.

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

Facebook/Поліція Херсонської області

За словами правоохоронців, дитину одягнули та заспокоїли. Водночас її рідні поводилися неадекватно й кидалися на сусідів.

"Поспілкувавшись з 36-річною матір’ю і 64-річною бабусею, лікарі виявили у них ознаки психічного розладу і госпіталізували", – йдеться у повідомленні поліції.

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

Facebook/Поліція Херсонської області

Крім цього, там додали, що зважаючи на загрозу життю і здоров’ю дитини, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей склали акти про вилучення дівчинки з родини та помістили її в дитячий будинок.

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

Facebook/Поліція Херсонської області

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

Facebook/Поліція Херсонської області

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

В Херсоні правоохоронці врятували 6-річну дівчинку від знущань матері й бабусі

Facebook/Поліція Херсонської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура Одеської області оголосила про підозру двом вихователям скандально відомого притулку "Світанок", в якому знущалися над дітьми. Їх підозрюють у невиконанні професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Херсон
Теги
Національна поліція України знущалися над дітьми
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