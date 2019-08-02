У Херсоні авто збило підлітків на переході: з’явилося відео з місця моторошної ДТП

У Корабельному районі Херсона автомобіль "Фольксваген Туарег" збив двох підлітків на пішохідному переході. Їх доправили в лікарню.

Як написала пресслужба поліції Херсонської області, повідомлення до "Єдиного центру 102" надійшло у четвер, 1 серпня.

На місці аварії правоохоронці попередньо встановили, що 31-річна жінка-водій автомобіля "Фольксваген Туарег" проїздила перехрестя вулиць Стрітенської і Робітничої та скоїла наїзд на двох неповнолітніх. Вони перебігали проїзну частину по пішохідному переходу.

Авто Поліція Херсонської області

Потерпілих 15-річних хлопця та дівчину з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості доправили в обласну лікарню.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліцейські встановлюють усі обставини пригоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 липня на Івано-Франківщині трапилася моторошна ДТП. В результаті жінка та двоє дітей отримали травми і були доправлені у реанімацію. Незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати малюків не вдалося. Згодом у лікарні померла і матір.

Пізніше, 14 липня, у Дніпрі в результаті зіткнення Daewoo і Changhe Ideal останнє авто перевернулося у повітрі, постраждали діти, які перебували у салоні.

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