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16 травня • оновлено в 03:22
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У Харкові замкомбата спецназу влаштував скандал через іграшковий автомат. Відео

10.9т
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У Харкові заступник командира батальйону спецназу №2 прийняв іграшковий автомат одного з водіїв за справжній і викликав на місце інциденту поліцію.

На відео, опублікованих учасником конфлікту в Instagram, видно, що командир батальйону (в цивільному) поводиться агресивно, кричить і погрожує водієві (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Пресслужба місцевої поліції уточнила, що інцидент стався на Московському проспекті. Замкомбата побачив у салоні автомобіля предмет, схожий на зброю. Під час перевірки виявилося, що це був іграшковий автомат, яким грав син водія.

У Харкові замкомбата спецназу прийняв іграшковий автомат за справжній

У Харкові замкомбата спецназу прийняв іграшковий автомат за справжній

Колаж

"Перевіркою встановлено, що чоловік у штатському, який викликав патрульних, є чинним співробітником поліції і займає посаду заступника командира батальйону №2 полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області", – підтвердила пресслужба.

У поліції повідомили, що за цим фактом буде проведено службове розслідування. У разі доведення провини спецназівця, він буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

У Харкові замкомбата спецназу влаштував скандал через іграшковий автомат

hk.npu.gov.ua

Telegram-канал "Харьков 1654" написав, що поліцейського звуть Віталій Лісинський. Він, за даними в мережі, ставав учасником конфліктів і раніше.

У Харкові замкомбата спецназу влаштував скандал через іграшковий автомат

Соцмережі

У Харкові замкомбата спецназу влаштував скандал через іграшковий автомат

Соцмережі

Найбільше дивує поведінка неадеквату Лисинський Віталія Віталійовича, в машині знаходився дитина 4 років, який грався дитячим автоматом, але він з чогось вирішив що ми вирішили розстріляти людей🤔 ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ не може відрізнити автоматичну зброю від дитячої іграшки !!! Абсолютно не компетентний співробітник, який вже не раз показував свій непрофісіаналізм!

Публікація від Едуард (@deuchik)

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові уродженець республіки Гана побив поліцейського гілкою від дерева через те, що йому зробили зауваження про відсутність захисної маски.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Харків
Теги
видео фотографии зброя Національна поліція України скандали
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