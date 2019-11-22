"Дивіться, як я літаю!" У Харкові зняли моторошне самогубство

У Харкові зняли на відео моторошне самогубство хлопця, яке він зробив на очах у перехожих.

Ролик з'явився на кількох закритих Telegram-каналах. На кадрах видно, як людина стоїть на перилах балкона мінімум п'ятого поверху.

Хлопець голосно прокричав прощальні слова, сказавши: "Дивіться, як я літаю!" Після цього він впав вниз.

Скрін відео

Відзначимо, про те, де саме стався інцидент, а також про те, що трапилося із знятим на відео хлопцем, не повідомляється.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві літня жінка вчинила страшне самогубство – викинулася з вікна 4 поверху 14-поверхового будинку на Березняках на очах у свого сина.

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