Головна Новини
23 листопада • оновлено в 00:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Дивіться, як я літаю!" У Харкові зняли моторошне самогубство

3.1т
Читати матеріал російською

У Харкові зняли на відео моторошне самогубство хлопця, яке він зробив на очах у перехожих.

Ролик з'явився на кількох закритих Telegram-каналах. На кадрах видно, як людина стоїть на перилах балкона мінімум п'ятого поверху.

Хлопець голосно прокричав прощальні слова, сказавши: "Дивіться, як я літаю!" Після цього він впав вниз.

Новини
Прищеплював мужність? 13-річного українця в Китаї міг довести до суїциду учитель-тиран

"Дивіться, як я літаю!" У Харкові зняли моторошне самогубство

Скрін відео

Відзначимо, про те, де саме стався інцидент, а також про те, що трапилося із знятим на відео хлопцем, не повідомляється.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві літня жінка вчинила страшне самогубство – викинулася з вікна 4 поверху 14-поверхового будинку на Березняках на очах у свого сина.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Харків
Теги
самогубство видео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги