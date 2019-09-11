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11 вересня • оновлено в 22:06
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/ Розслідування

У Харкові сталася страшна потрійна ДТП: серед постраждалих – діти

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У Харкові в середу, 11 вересня, відбулася потрійна ДТП, у якій постраждали четверо осіб, серед яких двоє дітей.

Як інформує прес-служба обласної поліції, це сталося на нерегульованому перехресті вулиць Миру та Северина Потоцького.

Близько 14:40 там зіткнулися троє машин: ВАЗ, Renault і Mercedes. "У результаті ДТП водій ВАЗ і троє пасажирів Renault, серед яких дружина та діти у віці 1 рік 3 місяці та 6 років, госпіталізовані в лікарню Харкова", – сказано в повідомленні.

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Уточнюється, що інформація про інцидент зареєстрована в Індустріальному відділі міської поліції. Проводиться перевірка.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

hk.npu.gov.ua

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

hk.npu.gov.ua

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

hk.npu.gov.ua

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

hk.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на трасі біля міста Кагарлик Київської області лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet і Volkswagen, один із них загорівся. У результаті загинули три людини.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Харків
Теги
ДТП ДТП Харьков фотографии Національна поліція України
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