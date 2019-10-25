У Харкові розстріляли свідка в справі Вороненкова: з'ясувалися нові деталі щодо "Тайсону"

Розстріл Володимира Бороха ("Тайсона") 25 жовтня на Клочківській у Харкові навряд чи пов'язаний зі справою про вбивство депутата Держдуми Дениса Вороненкова, у якій він проходив свідком.

Про це пише "Страна". Відзначається, що харківський слід тягнеться до підприємця Юрію Василенка, якого вважали посередником між підозрюваним раніше в якості замовника Володимиром Тюріним і можливим організатором Олександром Лосем.

Чоловіків нібито свого часу познайомив саме "Тайсон". У цьому сходяться версії як слідства, так і захисту Лося.

Стрілянина в Харкові: як пов'язаний Тайсон з Вороненкова Telegram-канал "РАКЛЫ"

Але на цьому, власне, видима участь Бороха в історії з Вороненковим і закінчується. Після знайомства Василенко контактував із Лосем вже безпосередньо і "Тайсона" не залучали. Тому Бороха і відпустили, не оголошуючи про підозру.

Як відзначили джерела "Страны" в поліції, зв'язок між стріляниною в Харкові і вбивством екс-депутата Держдуми навряд чи існує.

Була озвучена також версія, що Борох знав про справи Василенка і про його зв'язки з розправою Вороненкова, а тому міг сприйматися як небажаний свідок. Тим більше, що в справі намітився новий поворот – суд днями зняв всі підозри з Тюріна.

"Тому в теорії "зачистка" Бороха може мати сенс в рамках зняття підозри з російського авторитета. Але, повторимося, наші джерела в поліції вважають цю версію дуже натягнутою через те, що до Бороха, як до потенційного фігуранта справи, правоохоронці вже втратили інтерес", – резюмували в виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Харкові біля супермаркету "Восторг" 25 жовтня бандити відкрили стрілянину.

У результаті постраждав кримінальний авторитет "Жора", а його "праву руку" Володимира Бороха, відомого як "Тайсон", застрелили.

З'ясувалося, що Борох проходив свідком у справі про вбивство Вороненкова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!