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У Харкові поліцейська на смерть збила пенсіонера на переході: всі подробиці

1.3тЧитати матеріал російською

У Харкові співробітниця поліції збила літнього чоловіка на пішохідному переході, згодом від отриманих травм він помер.

Про це повідомила прес-служба ГУ Національної поліції України в Харківській області. "За даним фактом керівництвом ГУНП в Харківській області призначено службову перевірку. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 березня близько 11:30 на вулиці Полтавський Шлях", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 42-річна водій автомобіля "Toyota" допустила наїзд на 65-річного чоловіка, який рухався по пішохідному переходу. Потерпілий отримав травми різних частин тіла і в тяжкому, неконтактному стані був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Відзначається, що 14 березня чоловік помер.

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За кермом транспортного засобу знаходилася працівниця відділу одного із структурних підрозділів ГУНП в Харківській області.

Патрульна машина після ДТП

Патрульна машина після ДТП

Автоцентр

За даним фактом слідчими були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз матеріали кримінального провадження направлені в прокуратуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві екс-поліцейського Валерія Агаджанова, який винен в ДТП з чотирма загиблими, достроково звільнили з колонії.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фамилия этой полицейской суки Зайцева?
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