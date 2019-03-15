У Харкові покупець у супермаркеті порізав собі вени. Фото та відео 18+

У Харкові відвідувач супермаркету після конфлікту з охоронцями намагався накласти на себе руки, порізавши вени.
Подія трапилася в "АТБ-Маркеті" на Олександрівському проспекті в Індустріальному районі міста, передає АТН.
Очевидці розповіли, що чоловік, будучи напідпитку, з другом прийшов у супермаркет. На касі у нього виник конфлікт із двома охоронцями. Під словесної перепалки відвідувач почав роздягатися, а потім біля камер зберігання порізав собі вени.
У супермаркет одразу ж викликали швидку допомогу. До приїзду медиків, товариш горе-відвідувача допоміг йому одягнутися і вивів на ганок магазину.
Спершу чоловік хотів відмовитися від госпіталізації, проте медики вмовили його на огляд і відвезли в лікарню.
Як повідомили в поліції, з цього приводу звернення від громадян до них не надходили.
У Харкові чоловік порізав собі вени
Скріншот
У Харкові чоловік порізав собі вени
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові група дітей з п'яти осіб побила нетверезого чоловіка на очах у свідків.
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