У Харкові покупець у супермаркеті порізав собі вени. Фото та відео 18+

У Харкові відвідувач супермаркету після конфлікту з охоронцями намагався накласти на себе руки, порізавши вени.

Подія трапилася в "АТБ-Маркеті" на Олександрівському проспекті в Індустріальному районі міста, передає АТН.

Очевидці розповіли, що чоловік, будучи напідпитку, з другом прийшов у супермаркет. На касі у нього виник конфлікт із двома охоронцями. Під словесної перепалки відвідувач почав роздягатися, а потім біля камер зберігання порізав собі вени.

У супермаркет одразу ж викликали швидку допомогу. До приїзду медиків, товариш горе-відвідувача допоміг йому одягнутися і вивів на ганок магазину.

Спершу чоловік хотів відмовитися від госпіталізації, проте медики вмовили його на огляд і відвезли в лікарню.

Як повідомили в поліції, з цього приводу звернення від громадян до них не надходили.

У Харкові чоловік порізав собі вени Скріншот

У Харкові чоловік порізав собі вени Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові група дітей з п'яти осіб побила нетверезого чоловіка на очах у свідків.

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