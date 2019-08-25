У Харкові обвалився автомобільний міст: перші фото і відео НП

У Харкові обвалилася частина автомобільного мосту на ділянці кільцевої дороги від авторинку в напрямку селища Пісочин.

За даними відділу комунікації ГУ НП Харківської області, це сталося вранці, 25 серпня, в результаті аварії ніхто не постраждав (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

В Харкові обвалився міст

"25 серпня о 8:46 до Новобаварського відділу поліції від оператора "102" надійшло повідомлення про те, що обвалилася одна сторона мосту від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції. Інформація знайшла своє підтвердження. Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито", – уточнюється в повідомленні.

Перекриття дороги в Харкові

Йдеться про окружну дорогу Е40 над залізницею у напрямку Харків-Київ. Залізничне сполучення також було перекрито. Поліція з'ясовує обставини події.

Обвалилася частина шляхопроводу в Харкові "Авто Харків" Telegram

Очевидці зняли аварію "Авто Харків" Telegram

Обвалилася частина мосту в Харкові

Поліція на місці аварії з мостом у Харкові

Відсутня частина мосту в Харкові "Авто Харків" Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останній час в Україні це не перше обвалення мосту. 2 серпня в Києві частина пішохідної переправи на Труханів острів також обвалилася. Залізобетонні конструкції впали біля однієї з опор переправи.

"Київавтодор" стверджує, що "втомлений" міст був безпечним для пішоходів. А однією з наймасштабніших поломок мостів у Києві стало часткове обвалення Шулявського шляхопроводу в 2017 році. Купи бетону звалилися прямо поруч з автомобілями.

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