У Харкові обвалився автомобільний міст: перші фото і відео НП

У Харкові обвалилася частина автомобільного мосту на ділянці кільцевої дороги від авторинку в напрямку селища Пісочин.
За даними відділу комунікації ГУ НП Харківської області, це сталося вранці, 25 серпня, в результаті аварії ніхто не постраждав (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
В Харкові обвалився міст
"25 серпня о 8:46 до Новобаварського відділу поліції від оператора "102" надійшло повідомлення про те, що обвалилася одна сторона мосту від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції. Інформація знайшла своє підтвердження. Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито", – уточнюється в повідомленні.
Перекриття дороги в Харкові
Йдеться про окружну дорогу Е40 над залізницею у напрямку Харків-Київ. Залізничне сполучення також було перекрито. Поліція з'ясовує обставини події.
Обвалилася частина шляхопроводу в Харкові
"Авто Харків" Telegram
Очевидці зняли аварію
"Авто Харків" Telegram
Обвалилася частина мосту в Харкові
Поліція на місці аварії з мостом у Харкові
Відсутня частина мосту в Харкові
"Авто Харків" Telegram
Як повідомляв OBOZREVATEL, за останній час в Україні це не перше обвалення мосту. 2 серпня в Києві частина пішохідної переправи на Труханів острів також обвалилася. Залізобетонні конструкції впали біля однієї з опор переправи.
"Київавтодор" стверджує, що "втомлений" міст був безпечним для пішоходів. А однією з наймасштабніших поломок мостів у Києві стало часткове обвалення Шулявського шляхопроводу в 2017 році. Купи бетону звалилися прямо поруч з автомобілями.
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