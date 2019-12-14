У Харкові на Сумській сталася серйозна ДТП

У Харкові в суботу, 14 грудня, відбулася серйозна ДТП на вулиці Сумській.
Уточнюється, що в аваріїю потрапила машина швидкої допомоги. Відео з місця інциденту було опубліковано на Telegram-каналі netipichnyi_kharkov.
Дані про потерпілих і подробиці того, що сталося, події поки невідомі.
Місце аварії
Скрін відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.
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