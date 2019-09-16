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16 вересня • оновлено в 11:46
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У Харкові мажорка збила людей на тротуарі: перше відео

2.7т Читати матеріал російською

З'явилося перше відео з місця нової ДТП на вулиці Сумській у Харкові, яка трапилася пізно ввечері 15 вересня.

Кадри були опубліковані на каналі "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков". За попередніми даними, дівчина за кермом Audi TT не впоралася з керуванням.

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На відео зняли роботу медиків із постраждалими. Також у кадр потрапила сама винуватиця ДТП, яка, найімовірніше, пояснює, як трапилася аварія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті ДТП постраждали четверо жінок, які стояли на тротуарі.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Місце
Україна Харків
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