У Харкові мажорка збила людей на тротуарі: перше відео

З'явилося перше відео з місця нової ДТП на вулиці Сумській у Харкові, яка трапилася пізно ввечері 15 вересня.

Кадри були опубліковані на каналі "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков". За попередніми даними, дівчина за кермом Audi TT не впоралася з керуванням.

На відео зняли роботу медиків із постраждалими. Також у кадр потрапила сама винуватиця ДТП, яка, найімовірніше, пояснює, як трапилася аварія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті ДТП постраждали четверо жінок, які стояли на тротуарі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!