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У Харкові людина "Зе-кандидата" влаштувала копам "шоу": курйозне відео

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Українців розвеселив інцидент, який трапився у Харкові із Олександром Ситником – представником штабу кандидата від партії "Слуги народу" на 173-му окрузі Олександра Бакумова.

Так, патрульні затримали його, після чого чоловік влаштував справжнє шоу. Відео було опубліковане на сторінці спільноти "Харків 1654" у Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Ситник якоїсь миті почав прикидатися, що у нього трапився серцевий напад. Щоправда, руку при цьому тримав на правій частині грудей.

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Олександр Ситник

Олександр Ситник

Скріншот із відео

Копи викликали "швидку". Медики після обстеження і проведення кардіограми відхилень не помітили.

Але чоловік продовжував своє "шоу". І оскільки в авто знайшли "чорнуху" на конкурента Бакумова на цьому окрузі, чоловік уже вдруге почав говорити, що йому погано. Цього разу медикам довелося забрати його з місця подій.

"По дорозі у невідкладну допомогу цей актор, зрозуміло, "зійшов". А нічию машину з "лівою" агітацією відвіз евакуатор", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, кандидат від "Слуги народу" по 173 округу Харкова Олександр Бакумов тролив Володимира Зеленського, коли той був іще кандидатом у президенти.

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Місце
Україна Харків
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