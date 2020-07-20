У Харкові в результаті падіння в шахту на заводі ім. Шевченка загинула фотограф Галина Карацюба.

Про загибель дівчини в Instagram написала відома блогерша Тетяна Коряк, опублікувавши раніше зроблені фото з Карацюбою.

"Навіщо тебе Бог забрав? Стільки у нас планів, ідей було. Я знаю, ти мене зараз чуєш, шепочу, ні – кричу крізь сльози, що ніколи не забуду, близька ти моя людина! Спочивай з миром! На серці такий біль. Так стискається всередині від усвідомлення того, що тебе не стало під час зйомки, впавши в шахту", – повідомила вона.

Галина Карацюба

Додамо, що Telagram-канал "Труха", що фотограф сама проникла на територію підприємства.

"Вчора (19 липня – Ред.) під час відкриття фотостудії Darkloft загинула фотограф! Всупереч заборонам залишати територію студії, дівчина проникла далеко за огороджену територію на заводі Шевченка і впала шахту", – йдеться в повідомленні.

Фотограф Галина Карацюба

У пресслужбі поліції Харківської поки не коментували загибель Карацюби.

У Харкові дівчина-фотограф трагічно загинула на відкритті студії Скріншот

У Харкові дівчина-фотограф трагічно загинула на відкритті студії Скріншот

У Харкові дівчина-фотограф трагічно загинула на відкритті студії Скріншот

У Харкові дівчина-фотограф трагічно загинула на відкритті студії Скріншот

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