У Харкові біля супермаркету відкрили стрілянину: є загиблий

У Харкові біля супермаркету "Восторг", на вулиці Клочківській, відкрили стрілянину. Внаслідок інциденту загинула людина.

Через такі випадки складається враження, що місто повертається в 90-ті роки, а зловмисники використовують "методи" скандального голови Харкова Генадія Кернеса та російського олігарха Павла Фукса. Як розповів UA:Харків директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, вогонь відкрили близько 12:00.

Він відзначив, що внаслідок перестрілки загинув 30-річний чоловік.

У Харкові біля супермаркету відкрили стрілянину Поліція Харківської області

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