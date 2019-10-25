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25 жовтня • оновлено в 13:57
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У Харкові біля супермаркету відкрили стрілянину: є загиблий

1.7т Читати матеріал російською

У Харкові біля супермаркету "Восторг", на вулиці Клочківській, відкрили стрілянину. Внаслідок інциденту загинула людина.

Через такі випадки складається враження, що місто повертається в 90-ті роки, а зловмисники використовують "методи" скандального голови Харкова Генадія Кернеса та російського олігарха Павла Фукса. Як розповів UA:Харків директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, вогонь відкрили близько 12:00.

Він відзначив, що внаслідок перестрілки загинув 30-річний чоловік.

У Харкові біля супермаркету відкрили стрілянину

У Харкові біля супермаркету відкрили стрілянину

Поліція Харківської області

Новина оновлюється.

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