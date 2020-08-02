У групі Вагнера в Білорусі виявили колишнього беркутівця, – генерал СБУ

Серед затриманих у Білорусі вагнерівців було ідентифіковано ексбійця "Беркута", який втік із України. Йдеться про уродженця Слов'янська Донецької області Андрія Бакуновича.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор Віктор Ягун. Тоді як у мережі було опубліковано фото, на яких знайшли схожість (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Він прийняв російське громадянство й навіть десь там служив. А потім вирішив, що більше грошей він заробить "на стороні", – прокоментував Ягун.

За його словами, Росія не визнає українського громадянства найманців – нібито всі відмовилися від нього і прийняли російське. Однак насправді частина затриманих у Білорусі мала українські документи і ймовірно, що РФ в цих подіях могла зіграти на "українському питанні".

Один із затриманих у Білорусі вагнерівців Андрій Бакунович (Twitter Myrоtvorets.center)

"Але це якраз документи прикриття. Ми мали аналогічні випадки, коли в Росії наших атовців намагалися використовувати в проведенні якихось терористичних актів, щоб потім показати – дивіться, теракти в Російській Федерації здійснюються колишніми українськими військовослужбовцями. Що це така акція, спрямована проти РФ. Мовляв, закинули диверсійні групи та інше", – навів приклад колишній заступник голови СБУ.

Він не заперечив ймовірності того, що одним із елементів прикриття групи ПВК Вагнера в Білорусі є показати цих бойовиків і підкинути їм українські документи.

Беркутівець у дворі СБУ під час подій в Україні 2014 року, в якому побачили схожість із Бакуновичем (Twitter Myrоtvorets.center)

"Показати, що це взагалі з України люди. І що дестабілізувальний фактор – це не РФ, а саме Україна. Яка прислала якийсь "Правий сектор", добробати, які починають свою війну за зняття чинного президента або для того, щоб приєднати до України Білорусь. Росія могла що завгодно придумати", – підкреслив Ягун.

Зазначимо, що в Twitter центру "Миротворець" показали фото затриманого в Білорусі російського найманця – керівника снайперської групи в ПВК Вагнера Андрія Бакуновича, а також беркутівця під час подій на Майдані в Україні 2014 року.

"1. Фото паспорта Бакуновича. 2. Фото з камер спостереження. Київ 2014. Двір СБУ. Ну дуууже схожий", – підписали знімки в мережі.

Скриншот (Twitter Myrоtvorets.center)

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал-майор Віктор Ягун припустив, що затримані в Білорусі бойовики ПВК Вагнера могли готувати переворот у разі програшу Олександра Лукашенка на виборах президента.