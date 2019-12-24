Справу Януковича зіллють? У Луценка забили на сполох через чистки в ГПУ

З Генеральної прокуратури звільнили слідчого у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича, що може привести до "зливу" розслідування в апеляційній інстанції.

Про це повідомила в Facebook прессекретарка колишнього генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Ну що. Поговоримо про зачистку прокурорів під виглядом "реформи". Тому що назвати реформою те, що відбувається в поки ще ГПУ останні чотири місяці, назвати важко... Не пройшов "співбесіду" (беру в лапки свідомо) Вадим Приймачок, слідчий у справі Януковича про держзраду, слідчий у всіх кримським справах (військовий напрямок)", – написала вона.

У Луценка забили тривогу через "злив" справи Януковича

За словами Сарган, саме він оголошував підозри всім чиновникам із РФ і суддям Конституційного суду РФ. "Приймачок разом із декількома іншими прокурорами Військової прокуратури оголошений у розшук рішенням російського суду, заочно арештований у РФ за діяльність на користь України. Саме він відповідав за підготовку матеріалів для МЗС у справах проти Росії в міжнародних судах. Саме він особисто готував і формував докази для українського МЗС, щоб довести: Росія – агресор. І що? А його звільнили "реформатори!" – додала прессекретарка.

"Що чекає на інших, боюсь прогнозувати. Тому що є ще одна важлива справа, що слухалася в Оболонському райсуді, і незважаючи на затягування і спроби зриву процесу з боку адвокатів, прокурори довели до вироку – 13 років президенту-втікачеві Януковичу. Зараз руками нових керівників і кураторів справу готують до зливу в апеляції , – підкреслила Сарган.

Також прессекретарка Луценка звернула увагу, що з посад звільнили і інших прокурорів у важливих для України справах.

"Іван Пузиревський. Другий прокурор у справі "торнадівців", який був у цій справі від початку і до кінця разом з іншим прокурором. І в першій інстанції, і в апеляції ці прокурори довели, що "торнадовці" повинні нести покарання за ті злочини, які скоїли на території АТО. І що? Його звільнили "реформатори"!" – продовжила вона.

"Кажуть, два заступники – Каско і Чумак – спробували таки пройти тести на знання про застосування службового коня в роботі прокурорів. Так перший здав на 32, а другий – на 10 із 100 балів. Реформатори", – резюмувала Сарган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що прокурор Олександр Лукашенко, який погодив підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, не пройшов атестацію.

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