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6 березня • оновлено в 02:34
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У Горлівці зробили героєм терориста "ДНР": мережу розлютили фото

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В окупованій російськими військами Горлівці, Донецька область, встановили пам'ятну табличку вбитому терористу Роману Матевощуку.

Табличку встановили на стіні школи №84, повідомляє в Twitter користувач Necro Mancer.

"Школа №84," герої сучасної війни ", – йдеться в повідомленні.

Табличка на стіні школи

Табличка на стіні школи

Twitter Necro Mancer

На табличці є напис: "Захисник. Боєць. Горлівчанин. Відтепер – герой!". Також вказані дати життя ліквідованого бойовика: 10.05.1980 – 21.01.2015.

Також на стіні школи повісили табличку і з іншими "героями". "І скорботно за рядом ряд застигла школа. Ми всі опускаємо погляд в мовчазному болю", – свідчить напис.

Дошка в школі

Дошка в школі

Twitter Necro Mancer

У мережі обурилися такою "героїзацією" терористів: "кріплення на анкерні болти – це правильно. Щоб було зручно потім зняти і викинути".

"Зняти і викинути": мережу обурила "героїзація" терористів "ДНР"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Горлівки, яка як раз закінчила 9 клас, коли почалася війна, розповіла, яким виросло її покоління в "ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Горлівка
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР Донбас
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