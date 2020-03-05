"Зняти і викинути": мережу обурила "героїзація" терористів "ДНР"

В окупованій російськими військами Горлівці, Донецька область, встановили пам'ятну табличку вбитому терористу Роману Матевощуку.
Табличку встановили на стіні школи №84, повідомляє в Twitter користувач Necro Mancer.
"Школа №84," герої сучасної війни ", – йдеться в повідомленні.
Табличка на стіні школи
Twitter Necro Mancer
На табличці є напис: "Захисник. Боєць. Горлівчанин. Відтепер – герой!". Також вказані дати життя ліквідованого бойовика: 10.05.1980 – 21.01.2015.
Також на стіні школи повісили табличку і з іншими "героями". "І скорботно за рядом ряд застигла школа. Ми всі опускаємо погляд в мовчазному болю", – свідчить напис.
Дошка в школі
Twitter Necro Mancer
У мережі обурилися такою "героїзацією" терористів: "кріплення на анкерні болти – це правильно. Щоб було зручно потім зняти і викинути".
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Горлівки, яка як раз закінчила 9 клас, коли почалася війна, розповіла, яким виросло її покоління в "ДНР".
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