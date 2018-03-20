У Гаагу: Фейгін підказав, як покарати Кремль за вибори в Криму

Україні варто апелювати до міжнародних організацій та судових органів через проведення президентських виборів в анексованому Криму.

Про це в ефірі програми "Кворум" на ObozTV заявив російський адвокат Марк Фейгін.

"Дійсно прозвучали заяви про те, що європейські структури і низка країн не визнають вибори в Криму. Хоча ми розуміємо, що це ложка дьогтю в бочці меду. Як відокремити голоси в Криму від загального результату? Логічним було б, щоб вибори не повинні бути визнані як такі. З огляду на те, що в кошику з його голосами перебувають голоси з окупованих територій. Природно, що вони хочуть залишити двері трохи прочиненими, оскільки невизнання виборів веде до політичних наслідків: Ви не визнаєте Путіна тощо", - зазначив він.

За його словами, цьому може посприяти і долучення цього факту до судового позову в Міжнародному суді в Гаазі.

"Україна знаходиться у міжнародному судовому спорі в Гаазі. Там це питання цілком може бути залучене щодо того, що порушення у Криму тривають, і можуть бути винесені нові тимчасові заходи. І це може бути підставою для дій з боку міжнародних організацій, ОНН, ЄС, ПАРЄ і, можливо, самих держав", - наголосив він.

Завдяки цьому інструменту РФ можна позбавити місця в ряді впливових міжнародних організацій.

"Наприклад, саміт G20. Чому він там присутній, якщо він обраний нелегітимно, наприклад. Місце Росії в СОТ. Як СОТ захищає інтереси міжнародної торгівлі на території Криму, якщо органи влади на цій території сформовані незаконно. Я впевнений, що потрібно просто розвивати цю тему", - підсумував юрист.

Як повідомляв "Обозреватель", явка кримських татар на так звані вибори президента РФ в окупованому Криму не перевищила 10%.