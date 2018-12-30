''У душі росіянин'': український військовий розповів, як шпигував для Путіна

Колишній високопоставлений офіцер, полковник українських військово-повітряних сил Сергій Лазарєв ("Сократ") розповів, як шпигував для Росії.

Відповідне зізнання журналістам він зробив в інтерв'ю "Сегодня" з в'язниці, де сидить за державну зраду (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я нічого такого нового, таємного не розповідав. Все це можна було дізнатися з відкритих джерел", – сказав Лазарєв.

Сергій Лазарєв "Сократ" скріншот

За словами шпигуна, він не отримував ніяких винагород. Хоча в розвідці стверджують, що військові таємниці Лазарєв обміняв на посвідку на проживання в Росії та долари.

Уточнюється, що екс-полковник ЗСУ привернув увагу частими поїздками в російське Шебекіно, куди навідувався з буклетами про новинки військової техніки в Україні. Також він часто дзвонив російському розвіднику Денису Юшину, з яким там познайомився.

"Я громадянин України. В душі, напевно, більше росіянин", – зізнався Лазарєв.

Виїхати з України в Росію він не зміг, тому що невигідно. В результаті зрадник переоформив військову пенсію, а розвідці в РФ через ноутбук здавав інформацію про нові розробки ЗСУ: про літаки і безпілотники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазарєв зробив блискучу кар'єру в Україні, він відповідав у Міністерстві оборони за облік всієї техніки в Збройних силах. Контррозвідники зловили його на "зливі" російським спецслужбам даних про українські літаки, а також авіабази.