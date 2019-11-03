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3 листопада • оновлено в 21:16
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У Донецьку з'явився мурал ексватажка "ДНР" Мотороли: в мережу потрапили фото і відео

2.1т Читати матеріал російською

У центрі окупованого Донецька з'явився мурал ексватажка терористів "ДНР" Мотороли (Арсен Павлов).

Портрет бойовика досягає довжини в шість поверхів, він розташований на перетині вулиць Ілліча та Марії Ульянової. Терориста зобразили в полум'ї з гаслом "Знай наших!" Також на муралі намальовані емблема угруповання "Спарта" і "зірка героя ДНР".

"Так виглядає якісна агітаційно-пропагандистська робота по формуванню міцного патріотизму навіть штучного бандитського утворення. На цьому виростають їхні діти і формує погляди молодь", – прокоментував політолог Олексій Голобуцький.

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У Донецьку з'явився мурал ексватажка "ДНР" Мотороли: в мережу потрапили фото і відео
У Донецьку з'явився мурал ексватажка "ДНР" Мотороли: в мережу потрапили фото і відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше один з перших ексватажків терористичної "республіки" Олександр Бородай розповів, що операцію ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка здійснили агенти КДБ, яким не менше 70 років.

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Особа
Арсеній Павлов (Моторола)
Місце
Україна Донецьк
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Wick John
Wick John
Нерабы бояться и срутся в шаровары даже от мурала, нерабы - стадо перепуганных свиней
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0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
PAГУЛЬ! ЗНАЙ НАШИХ!
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