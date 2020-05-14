Фігуранта справи рейсу МН17 Харченка заарештували в Донецьку – ЗМІ

У Донецьку заарештували ключового фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing 777, збитого в небі над Донбасом у 2014 році, Леоніда Харченка.

Це трапилося ще на початку квітня, повідомляє російська служба ВВС. Наголошується, що він один із чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу рейсу МН17, яку нині розглядає суд у Нідерландах.

Відомо, що 2014 року Харченко мав позивний "Кріт" і був командиром одного з розвідпідрозділів так званої ГРУ "ДНР". У Нідерландах йому висунули офіційні обвинувачення у причетності до катастрофи, суд розпочався 9 березня. Однак уже 11 березня його затримала біля власного будинку в Донецьку окупаційна влада "ДНР" і заарештувала, але у зовсім іншій кримінальній справі.

Леоніда Харченка заарештували у Донецьку – ЗМІ

Посилаючись на власні джерела, які мали стосунок до військового командування "ДНР" у 2014-2015 роках, видання стверджує, що нині його утримують у СІЗО Мін'юсту "ДНР" у Донецьку на вулиці Кобозєва, 4. Тоді як військові товариші колишнього розвідника заявляють, що його хочуть "ізолювати".

"Обвинувачення смішні – нібито участь у незаконному обшуку 2014 року і незаконне зберігання зброї. За першим пунктом у потерпілих до нього претензій немає. За другим – цей пістолет йому 2019 року видали у Міністерстві держбезпеки для гарантування особистої безпеки у справі МН17", – розповів співрозмовник, знайомий зі справою арештованого Харченка.

Інший його товариш вважає, що ексвійськового розвідника взяли під варту, щоб запобігти його викраденню спецслужбами України, як у випадку з колишнім ракетником "ДНР" Володимиром Цемахом, якого також вважають важливим учасником подій, пов'язаних із катастрофою МН17.

"Харченко до останнього жив спокійно у Донецьку і не підозрював, що з ним може таке трапитися. Можливо, його у такий жорсткий спосіб охороняють, але це дуже дивний метод убезпечити людину", – сказав колишній військовий товариш Харченка.

Видання пише, що російська служба ВВС надіслала запит до Міністерства держбезпеки самопроголошеної "ДНР" і чекає на відповідь.

Зауважимо, що влада України оголосила Леоніда Харченка в розшук ще у липні 2015 року. Йому заочно висунули звинувачення у "створенні терористичної групи", 2019 року проти Харченка порушили кримінальну справу за підозрою у причетності до збиття Boeing МН17.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українець Леонід "Кріт" Харченко, якого Bellingcat назвала серед головних підозрюваних у катастрофі літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі, був засуджений за групове зґвалтування.

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