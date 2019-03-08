У Донецьку прогримів потужний вибух: перше фото

В одному з багатоквартирних будинків окупованого Донецька. 8 березня, прогримів вибух.

Про це з посиланням на так зване МНС "ДНР" повідомляють місцеві ЗМІ. Інцидент стався в Кіровському районі міста. В результаті НП постраждала одна людина.

Фото з місця вибуху Соц мережі

"Донецьк, Кіровський район, вул. Петровського, квартира на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку - вибух побутового газу, в результаті чого постраждав чоловік 1974 року народження. Він госпіталізований в міську лікарню", - йдеться в повідомленні.

У фейковий МНС додають, що в результваті вибуху пошкоджено стельове покриття на площі 8 кв. м, меблі, вибиті вікна і дверні блоки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Донецькій області в результаті вибуху загинув рятувальник-сапер, ще три співробітники поліції отримали осколкові поранення.

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