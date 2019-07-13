Терористи Донецька заявили про початок важких боїв: перші подробиці

В окупованому Донецьку в напрямку Пісок в суботу, 13 липня, розпочався серйозний бій.

За інформацією сепаратистських ресурсів, чути обстріл з важкого озброєння.

Місцеві жителі стверджують, що працює реактивна система залпового вогню (РСЗВ) і ствольна артилерія.

Ілюстрація

Заступник начальника "Народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив: "Ситуація в ДНР за кількістю важких озброєнь, які застосовуються ЗСУ під час обстрілу Донбасу, близька до тієї, що була в 2014-2015 роках".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня ЗСУ накрили терористів на Донбасі потужним вогнем: один окупант був знищений і троє поранені.

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