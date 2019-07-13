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Терористи Донецька заявили про початок важких боїв: перші подробиці

14.5т Читати матеріал російською

В окупованому Донецьку в напрямку Пісок в суботу, 13 липня, розпочався серйозний бій.

За інформацією сепаратистських ресурсів, чути обстріл з важкого озброєння.

Місцеві жителі стверджують, що працює реактивна система залпового вогню (РСЗВ) і ствольна артилерія.

Ілюстрація

Ілюстрація

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"Караван-300" і металобрухт: ЗСУ блискуче знищили артилерію терористів

Заступник начальника "Народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив: "Ситуація в ДНР за кількістю важких озброєнь, які застосовуються ЗСУ під час обстрілу Донбасу, близька до тієї, що була в 2014-2015 роках".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня ЗСУ накрили терористів на Донбасі потужним вогнем: один окупант був знищений і троє поранені.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
мочи эту мразь кокошную.СЛАВА УКРАИНЕ
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Мир Миру
Мир Миру
Компания Vodafone передала в оккупированный террористами Донецк оборудование для повышения качества связи на неподконтрольной Украине территории. Сообщается, что соответствующая договоренность была достигнута во время переговоров экономической подгруппы в Минске.
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Вера Грузевская
Вера Грузевская
Вера Грузевская, Зелины предроженя работют.Зеля Вперед!!!!!!!!
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Вера Грузевская
Вера Грузевская
Мир Миру,
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А причем здесь террористы, если Донецк оккупирован российской армией?
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