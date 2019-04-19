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/Розслідування

У "ДНР" заявили про великі втрати серед захисників України на Донбасі

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У "ДНР" заявили, що в п'ятницю, 19 квітня, троє українських військових загинули і двоє отримали поранення, "підірвавшись на своїх мінах" на Донбасі.

Стверджується, що при спробі евакуювати поранених ще четверо загинули, п'ять постраждали. Таку інформацію озвучив начальник прес-служби "Управління Народної міліції ДНР" Данило Безсонов.

Інцидент нібито стався близько 18:00. "Противник двома диверсійно-розвідувальними групами по 10-12 осіб кожна зі складу 79-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади зробив спробу таємно проникнути на територію республіки в районі села Жовтень", – стверджує Безсонов.

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Відзначимо, прес-служба ООС станом на 18:00 19 квітня повідомляла, що втрат серед захисників України не було.

ООС

ООС

Слово і Діло

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео того, як українські снайпери на Донецькому напрямку провели спецоперацію і відправили терориста в "бригаду 200".

Також було опубліковано потужне відео з бойовими екіпажами корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони зі складу Об'єднаних Сил.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
Місце
Україна
Теги
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