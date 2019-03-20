У Дніпрі затримали небезпечних злочинців: відео захоплення

У Дніпрі затримали чотирьох учасників злочинної групи за підозрою у скоєнні розбійного нападу.

Як повідомила прес-служба міської поліції, 5 березня вночі в будинок зайшли озброєні чоловіки в масках, побили господаря і під погрозами забрали гроші, прикраси, зброю та інші цінні речі.

В автомобілі одного із затриманих правоохоронці виявили три пістолети та чорний одяг, призначений для здійснення розбійних нападів (щоб подивитися відео спецоперації, проскрольте до кінця сторінки).

Також під час обшуків у квартирах і готельному номері, де жив один із чоловіків, були вилучені гранатомет, 11 гранат, патрони і ще 2 пістолети.

Крім цього, поліцейські виявили частину грошей і мисливську рушницю, викрадені під час пограбування.

У поліції уточнили, що вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі зі стріляниною був затриманий відомий кримінальний авторитет, а також його подільники.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!